В Крыму липовые защитники прав потребителей разводят бизнес на буклеты

На территории Крыма действуют мошенники, которые под личиной защитников прав потребителей заставляют предпринимателей покупать ненужные им информационные буклеты.

Об этом сообщили на официальном сайте Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.

По информации ведомства, злоумышленники представляются сотрудниками межрегиональной общественной организации «Служба защиты прав потребителей».

«Неустановленные лица, используя надуманный предлог, угрожая инициированием проверочных мероприятий со стороны Роспотребнадзора, принуждают руководителей предприятий малого бизнеса приобретать у них предусмотренные законодательством информационные буклеты для размещения на стенде под наименованием «Уголок потребителя» по значительно завышенной относительно рыночной цене», - пояснили в Роспотребнадзоре.

Всех предпринимателей, которые могут попасться на удочку к мошенникам, ведомство попросило незамедлительно сообщать об этом в правоохранительные органы и в управление Роспотребнадзора.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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