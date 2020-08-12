В Киеве рассказали о планах создать «комиссию правды» по Крыму

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Власти Украины планируют создать «комиссию правды» после возврата Крыма.

Ведомство будет заниматься «восстановлением исторической справедливости». Об этом в комментарии «РБК – Украина» заявил постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич.

Как пишет издание, планируемая структура будет собирать информацию о событиях крымского референдума и войны на Донбассе, а также выявлять «героев и антигероев».

При этом Кориневич добавил, что создавать новый орган власти может быть затратно для страны, поэтому «комиссия правды» может быть создана на основе уже существующих ведомств.

Кроме этого, украинские власти планируют пригласить в комиссию представителей Крыма и ЛНДР.

«Но это точно будет не Пушилин и Аксенов», - пояснил Кориневич.

В свою очередь прокурор АР Крым Игорь Поночовный заявил, что Украина не признает российское гражданство крымчан, и не будет этого делать даже после «деоккупации» полуострова.

«Если мы сейчас скажем, что признаем документы или решения, связанные с правом собственности, то начнется просто бардак, поскольку многие объекты недвижимости в Крыму были незаконно присвоены оккупантами, но при этом юридически они принадлежат гражданам Украины. Именно непризнание любых юридических документов и решений, выданных оккупационными властями, является залогом того, что процесс аннексии Крыма Россией никогда не закончится», - объяснил прокурор.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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