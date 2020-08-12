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Власть

В Керчи пообещали отремонтировать 9 улиц

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дорожники приступили к ремонту 9 улиц города Керчи.

Об этом сообщила пресс-служба ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

В рамках реализации государственного контракта ведется ремонт улиц ул.Коммунаров, ул.Краснопартизанская, ул. Данченко, ул. Скифская, ул.Мирошника, ул.Годыны, ул. Клары Цеткин, ул. Кокорина, ш. Аджимушкайское. Будут отремонтированы более 10 км участков улично-дорожной сети Керчи.

Подрядная организация АО «ВАД» выполнит работы по фрезерованию, устройству выравнивающего и верхнего слоев дорожной одежды, укреплению обочин, восстановлению площадок под автобусные остановки. После завершения работ по ремонту будет нанесена разметка и установлены дорожные знаки.

Срок завершения работ декабрь 2020 года.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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