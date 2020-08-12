В Керчи пообещали отремонтировать 9 улиц

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дорожники приступили к ремонту 9 улиц города Керчи.

Об этом сообщила пресс-служба ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

В рамках реализации государственного контракта ведется ремонт улиц ул.Коммунаров, ул.Краснопартизанская, ул. Данченко, ул. Скифская, ул.Мирошника, ул.Годыны, ул. Клары Цеткин, ул. Кокорина, ш. Аджимушкайское. Будут отремонтированы более 10 км участков улично-дорожной сети Керчи.

Подрядная организация АО «ВАД» выполнит работы по фрезерованию, устройству выравнивающего и верхнего слоев дорожной одежды, укреплению обочин, восстановлению площадок под автобусные остановки. После завершения работ по ремонту будет нанесена разметка и установлены дорожные знаки.

Срок завершения работ декабрь 2020 года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ремонт дороги в Севастополе обернулся прорывом канализации. Также рабочие повредили трубы водопровода, но оперативно устранили поломку.

Ремонт одной из улиц Симферополя затянется из-за обнаружения подземных источников. Подрядчик ремонта дороги по улице Щаденко в Симферополе, который ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), во время выполнения работ обнаружил подземные источники.

Мэр Ялты вдруг решил, что пляжи в городе «оставляют желать лучшего». Глава администрации Ялты Иван Имгрунт посетовал на состояние пляжей в городе и сообщил, что у него «нет удовлетворенности» работой.

Крымчане стали лучше платить по счетам после снятия COVID-ограничений. В Республике Крым в последние несколько месяцев жители стали дисциплинированнее оплачивать счета за капитальный ремонт.