Странности
У берегов Крыма замечена водоплавающая кошка
В бухте Капсель на окраине Судака замечена водоплавающая кошка.
Пока местные жители окрестили ее военно-морской, биологи отмечают, что любители воды, тем более морской, среди «лесных» пушистиков — редкость.
«Плавающая Кошка. Крымская. Военно-морская, черная-черепаховая, не боится воды и любит плавать у берега. Звать ее Чеба, ну, Чебурашка — полное имя котейки», — написал на своей странице в Facebook крымский блогер Александр Кирьяков.
Под видео комментаторы отмечают, что животное принимает водные ванны из-за изнурительной жары:
«При температуре +37 в тени, этого никто по своей воле не делает. Все вынужденно макаются».
Как сообщил кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии Сергей Леонов, среди кошачьих есть виды, которые любят воду, но к большинству лесных котов, от которых произошли известные человечеству природные породы кошек, это качество не относится.
«Многие тигры, ягуары, пумы любят в воде бултыхаться в воде, некоторые даже охотятся. Но, если говорить на счет лесного кота, то это к нему не относится, любовь к воде — скорее редкость, чаще всего они настороженно относятся к воде», — рассказал Леонов.
При этом все коты умеют плавать, а отсутствие страха перед морскими ваннами, возможно, связана с воспитанием или подражанием.
«Возможно, это как-то связано с воспитанием, с ситуациями, связанными с водой. А вообще, любое качество можно привить: и любовь, и нелюбовь», — заключил биолог.
В тексте использованы материалы: Форпост
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