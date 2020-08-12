Туристы от безысходности: кто приехал в Крым в этом году

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Такие люди едут отдохнуть на российских курортах в первый и последний раз.

Крымские курорты загружены в этом году практически на 100%. Причина этого — закрытые границы из-за пандемии коронавируса. Также эпидемиологическая обстановка повлияла на то, что не все российские отели и места отдыха успели подготовиться к курортному сезону. Все эти факторы повлияли на появление в России туристов, которые впервые в жизни отправились отдыхать именно на отечественные курорты, но вряд ли вернутся на них в будущем.

По оценке вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, доля таких туристов на курортах Краснодарского края и Крыма составляет примерно 10–15%. В основном это молодые люди, которые привыкли отдыхать за границей. Абсолютное большинство же туристов выбрали российские зоны летнего отдыха сознательно и регулярно на них возвращаются.

— Процент возвратности по Крыму у нас составляет более 70%, по Краснодарскому краю — почти 80%. Это говорит о том, что продукты востребованны и люди находят то, что они искали, — заявил порталу NEWS.RU Юрий Барзыкин.

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