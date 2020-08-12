Тройная авария произошла на трассе Симферополь - Евпатория

МВД проводит проверку по факту тройного ДТП на трассе под городом Саки.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«В Крыму на автодороге Симферополь – Евпатория водитель автомобиля Volkswagen 1948 года рождения допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Nissan, после чего Volkswagen столкнулся с автомобилем Mitsubishi, который после удара выехал на правую обочину с дальнейшим опрокидыванием», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной выезда водителя на полосу встречного движения мог стать сон за рулем. Обстоятельства ДТП выясняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медицинские работники. Количество пострадавших уточняется. По факту ДТП проводится проверка.

В сообществе автомобилистов в социальной сети «ВКонтакте» опубликованы фотографии с места происшествия. На кадрах видно, что автомобили получили сильные механические повреждения. Автомобиль Mitsubishi лежит в кювете на крыше, а одному из автомобилей оторвало передние колеса.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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