Происшествия
Тройная авария произошла на трассе Симферополь - Евпатория
МВД проводит проверку по факту тройного ДТП на трассе под городом Саки.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
«В Крыму на автодороге Симферополь – Евпатория водитель автомобиля Volkswagen 1948 года рождения допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Nissan, после чего Volkswagen столкнулся с автомобилем Mitsubishi, который после удара выехал на правую обочину с дальнейшим опрокидыванием», – говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной выезда водителя на полосу встречного движения мог стать сон за рулем. Обстоятельства ДТП выясняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медицинские работники. Количество пострадавших уточняется. По факту ДТП проводится проверка.
В сообществе автомобилистов в социальной сети «ВКонтакте» опубликованы фотографии с места происшествия. На кадрах видно, что автомобили получили сильные механические повреждения. Автомобиль Mitsubishi лежит в кювете на крыше, а одному из автомобилей оторвало передние колеса.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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