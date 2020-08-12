Стало известно сколько уже утонуло туристов в Крыму с начала года

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Крымские специалисты с целью обеспечения безопасности провели патрулирование Черного моря от поселка Черноморское до мыса Тарханкут.

Протяженность маршрута составила порядка 30 километров.

Инспекторы провели с отдыхающими на пляжах более 30 профилактических бесед, раздавали памятки о правилах поведения на воде, составили три протокола на капитанов суден за отсутствие спасательных жилетов у пассажиров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

С начала года на полуострове произошло 47 происшествий на водных объектах, были спасены 36 человек, погибли 30.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Валентину Легкоступову подключили к аппарату ИВЛ. Бывшую фердосийскую чиновницу нашли с проломанной головой.

Пятнадцатилетний подросток в Симферополе сломал челюсть сверстнику. Подросток из Симферополя сломал челюсть парню, защищая своего малолетнего друга, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Труп севастопольца в краснодарской машине обнаружили в Липецке. Вечером 10 августа в Липецке на парковке у гипермаркета в припаркованной машине прохожие обнаружили труп, сообщают местные социальные сети.

Туристка из Москвы застряла в кустах ежевики в Крыму, ее спасли сотрудники МЧС. Команда спасателей в Судаке вытащила из куста дикой ежевики упавшую туда женщину.