Происшествия
Стало известно сколько уже утонуло туристов в Крыму с начала года
фото © Новости Крыма
Крымские специалисты с целью обеспечения безопасности провели патрулирование Черного моря от поселка Черноморское до мыса Тарханкут.
Протяженность маршрута составила порядка 30 километров.
Инспекторы провели с отдыхающими на пляжах более 30 профилактических бесед, раздавали памятки о правилах поведения на воде, составили три протокола на капитанов суден за отсутствие спасательных жилетов у пассажиров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.
С начала года на полуострове произошло 47 происшествий на водных объектах, были спасены 36 человек, погибли 30.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Валентину Легкоступову подключили к аппарату ИВЛ. Бывшую фердосийскую чиновницу нашли с проломанной головой.
Пятнадцатилетний подросток в Симферополе сломал челюсть сверстнику. Подросток из Симферополя сломал челюсть парню, защищая своего малолетнего друга, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Труп севастопольца в краснодарской машине обнаружили в Липецке. Вечером 10 августа в Липецке на парковке у гипермаркета в припаркованной машине прохожие обнаружили труп, сообщают местные социальные сети.
Туристка из Москвы застряла в кустах ежевики в Крыму, ее спасли сотрудники МЧС. Команда спасателей в Судаке вытащила из куста дикой ежевики упавшую туда женщину.
Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму
Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму за прошедшие сутки.
Улучшений нет: в Крыму еще 38 новых заражений
За 11 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 38 случаев коронавирусной инфекции.
Певица Глюказа клянется, что не называла Крым украинским
«На меня давили»: Глюкоза обвинила украинских пограничников в монтаже видео.
Бывшую крымскую чиновницу, поп-звезду Легкоступову нашли с проломанной головой
В Москве с пробитой головой нашли певицу Валентину Легкоступову, исполнительницу хита «Ягода-Малина».
вчера
«Это не Мальдивы, это Крым!»: на полуострове обнаружили райский пляж с кристально чистой водой
В социальных сетях появилась видеозапись из Крыма, на которой изображен дикий пляж с кристально чистой водой.