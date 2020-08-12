Стало известно, где в Симферополе построят приют для бомжей

Земельный участок под строительство приюта для лиц без определенного места жительства выделили в районе Каменского жилого массива.

Об этом журналистам сообщила глава администрации Симферополя Елена Проценко.

— Людей, у которых нет места жительства, нужно поддерживать. Участок выделен, он откадастрирован, сейчас мы его передаем. Заказчиком является минсоцзащиты РК.

Финансирование будет за счет республиканского бюджета. В этом году проектирование, в следующем — строительство. Участок в Каменском массиве, — рассказала Проценко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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