Власть
Стало известно, где в Симферополе построят приют для бомжей
Земельный участок под строительство приюта для лиц без определенного места жительства выделили в районе Каменского жилого массива.
Об этом журналистам сообщила глава администрации Симферополя Елена Проценко.
— Людей, у которых нет места жительства, нужно поддерживать. Участок выделен, он откадастрирован, сейчас мы его передаем. Заказчиком является минсоцзащиты РК.
Финансирование будет за счет республиканского бюджета. В этом году проектирование, в следующем — строительство. Участок в Каменском массиве, — рассказала Проценко.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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