Происшествия
Спасатели двое суток тушили пожар в Бахчисарайском районе
фото © Новости Крыма
Спасатели ликвидировали лесной пожар на площади 36 гектара в Бахчисарайском районе.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Крым, возгорание произошло вечером 9 августа.
«В 17.40 9 августа в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе села Тенистое Бахчисарайского района произошло возгорание в лесной местности, – говорится в сообщении. – По состоянию на 17.00 11 августа пожар ликвидирован на площади 36,29 га».
В тушении пожара было задействовано: от РСЧС – 159 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС – 60 человек и 18 единиц техники.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что пожар произошел на сопредельной территории Севастополя и Бахчисарайского района. В связи с этим к месту пожара также были направлены сотрудники главного управления МЧС по Севастополю.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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