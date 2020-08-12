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Происшествия

Спасатели двое суток тушили пожар в Бахчисарайском районе

Спасатели двое суток тушили пожар в Бахчисарайском районе

фото © Новости Крыма

Спасатели ликвидировали лесной пожар на площади 36 гектара в Бахчисарайском районе.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Крым, возгорание произошло вечером 9 августа.

«В 17.40 9 августа в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе села Тенистое Бахчисарайского района произошло возгорание в лесной местности, – говорится в сообщении. – По состоянию на 17.00 11 августа пожар ликвидирован на площади 36,29 га».

В тушении пожара было задействовано: от РСЧС – 159 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС – 60 человек и 18 единиц техники.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что пожар произошел на сопредельной территории Севастополя и Бахчисарайского района. В связи с этим к месту пожара также были направлены сотрудники главного управления МЧС по Севастополю.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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