Симферополец с ножом ограбил два офиса микрозаймов

Симферополец ограбил два офиса микрозаймов, угрожая ножом их сотрудникам, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По информации ведомства, сотрудники микрокредитных организаций обратились в полицию и сообщили, что неизвестный мужчина в маске ворвался в помещение и похитил деньги, угрожая ножом.

В первом случае сумма ущерба составила около 8 тысяч рублей, а во втором – 30 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления полиция задержала 38-летнего местного жителя. Он признался в содеянном.

«С его слов, похищенными денежными средствами он намеревался рассчитаться по многочисленным кредитным обязательствам», - говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «разбой». Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас грабителя заключили под стражу.

Ранее в Севастополе неизвестный мужчина ограбил магазин бытовой химии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Грабеж среди бела дня: в Севастополе рецидивист поживился в магазине. В Севастополе неизвестный мужчина ограбил магазин бытовой химии, сообщает пресс-служба МВД по региону.