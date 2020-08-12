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Происшествия

Симферополец с ножом ограбил два офиса микрозаймов

Симферополец ограбил два офиса микрозаймов, угрожая ножом их сотрудникам, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По информации ведомства, сотрудники микрокредитных организаций обратились в полицию и сообщили, что неизвестный мужчина в маске ворвался в помещение и похитил деньги, угрожая ножом.

В первом случае сумма ущерба составила около 8 тысяч рублей, а во втором – 30 тысяч рублей. 

По подозрению в совершении преступления полиция задержала 38-летнего местного жителя. Он признался в содеянном.

«С его слов, похищенными денежными средствами он намеревался рассчитаться по многочисленным кредитным обязательствам», - говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «разбой». Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас грабителя заключили под стражу.

Ранее в Севастополе неизвестный мужчина ограбил магазин бытовой химии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Экс-главу службы автодорог Крыма приговорили к заключению в колонии. Суд в Симферополе вынес приговор бывшему исполняющему обязанности начальника Службы автомобильных дорог Крыма по обвинению в злоупотреблении служебным положением, что, как утверждают следователи, нанесло ущерб крымскому бюджету на 900 млн рублей.

Крымчанин наладил «бизнес» на взятках Госстройнадзору. В Симферополе на предпринимателя завели несколько уголовных дел за посредничество и покушение на посредничество в даче взятки сотрудникам Службы государственного строительного надзора республики.

Севастополец украл электроинструменты стоимостью 200 тысяч рублей. В поисках незаконной наживы 40-летний местный житель забрался на территорию чужого садового участка, где повредил решетку на окне строительного вагончика и проник внутрь помещения.

Грабеж среди бела дня: в Севастополе рецидивист поживился в магазине. В Севастополе неизвестный мужчина ограбил магазин бытовой химии, сообщает пресс-служба МВД по региону.

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