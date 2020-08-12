Пьяный мужчина попал в реанимацию после заплыва у берегов Евпатории

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У берегов Евпатории спасатели оказали помощь тонущему туристу, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Инцидент произошел накануне днем в поселке Заозерное на пляже «СУПЕР-АКВА».

Спасатели вытащили из воды тонущего мужчину в нетрезвом виде. Пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации Евпаторийской больницы в тяжелом состоянии.

В МЧС также сообщили, что с начала года на воде зафиксировано 47 происшествий, погиб 31 человек, спасли 36 пострадавших.

Ранее на Южном берегу Крыма сотрудникам МЧС пришлось доставать из моря двух мужчин, которые не могли выбраться на берег возле аварийного причала в Алуште.

Тогда дежурная смена Алуштинского отряда «КРЫМ-СПАС», прибыв на место происшествия, установила раздвижную трехколенную лестницу на нижнюю платформу причала и помогла мужчинам подняться на безопасный участок.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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