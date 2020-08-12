Прогноз погоды в Крыму на среду 12 августа

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 12 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (в западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (В Нижнегорском и Черноморском районах почвенная засуха), уровень опасности оранжевый, ветер (при грозах местами порывы до 17 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность в восточных и центральных районах (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - пожарная опасность (Высокая пожарная опасность 4 класс), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 17 до 28, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер С 7 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 79 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 23 до 27, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 71 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 26, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер С 14 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 80 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 28, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер С 14 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 70 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 22 до 27, ночью около 23 градусов. Ветер северный 16 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 78 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 30, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 84 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 18 до 31, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер С 8 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 36 до 83 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 19 до 29, ночью от 20 до 23 градусов. Ветер С 11 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 82 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер С 7 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 81 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер С 6 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 78 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 25, в Николаевке - 24, в Севастополе - 24, в Судаке - 26, на Тарханкуте - 25, в Феодосии - 25, в Ялте - 25 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 30, на Кипре - 29, в Одессе - 26, в Сочи - 27, в Турции - 29, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.

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