Повелители дождей: в Крыму взялись за искусственные осадки

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Власти Крыма хотят наполнить пересохшие водохранилища полуострова с помощью искусственных дождей

Засуха, накрывшая Крым в этом году, заставляет местные власти искать новые способы решения проблемы водоснабжения полуострова. Для оперативного решения проблемы главной их задачей является наполнение пересохших водохранилищ. Сделать это в правительстве Крыма хотят с помощью создания искусственных осадков. Экспериментальные работы могут начаться уже в этом году.

Ситуация с водоснабжением Крыма приобретает все большие масштабы. У крымчан высыхают колодцы, одни неделями сидят без воды, а у других из кранов течет мутная жидкость. Поселок Мирный под Симферополем из-за отсутствия воды недавно оказался в режиме чрезвычайной ситуации.

В таком же положении рискует оказаться и Симферополь, где ниже критической отметки обмелело водохранилище, питающее город. Чтобы напоить Симферополь, чиновники с помощью военных выкачивают последнюю воду из Тайганского водохранилища в Белогорском районе, лишая влаги местные объекты и население.

Сооруженный водовод из Белогорского района в Симферополь, даже по признанию самих чиновников, является временной мерой, пока не будет найден способ решения проблемы водоснабжения Крыма.

Одним из таких способов в правительстве Крыма на данный момент рассматривают организацию искусственных осадков на полуострове. Как выяснили журналисты, экспериментальные исследования могут начаться уже в ближайшие месяцы и обойдутся налогоплательщикам в 25 миллионов рублей.

На данный момент в Госкомитете по водному хозяйству и мелиорации Крыма ищут исполнителя «экспериментальных авиационных работ с целью искусственного увеличения осадков для притока воды в водные объекты Крыма». Изначально тендер объявили в июле, но затем отменили.

Повторно торги были объявлены в начале августа. За эти работы власти Крыма готовы заплатить более 25 миллионов рублей.

Согласно тендерной документации, указанные работы должны выполнять с применением самолета, оборудованного системой вертикальной радиолокации облаков и осадков и бортовым измерительно-вычислительным комплексом, а также азотным генератором и устройствами для отстрела пиропатронов с йодистым серебром (количество зарядов отстрела не менее 300 единиц).

На время исполнения контракта этот самолет должен базироваться в Симферополе.

От исполнителя работ требуется обеспечить все требования, необходимые для искусственного увеличения осадков. В частности, получить все разрешения, приобрести пиропатроны с йодистым серебром и жидкий азот, провести активное воздействие на облака для увеличения осадков, подготовить научно-методические консультации и анализ результатов этих экспериментальных исследований.

«Исполнитель обеспечивает искусственное увеличение осадков на территории Крыма не менее 15% от месячной (сезонной) суммы осадков», – заявлено в документации.

Воздушные исследования, согласно документам, должны быть завершены до 15 декабря нынешнего года.

Оформленная в тендере задача увеличить осадки в Крыму на 15% не соответствует обещаниям, озвученным ранее главой Крыма Сергеем Аксеновым.

В конце июня он сообщал, что ведет переговоры с представителями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о том, чтобы решить проблему недостатка осадков в Крыму, увеличив их на 30%.

«Пришли к договоренности о размещении на территории Крыма единственного в своем роде воздушного судна, которое создано специально для увеличения количества осадков. Потенциально использование этого самолета позволит увеличить объем осадков из уже сформированных туч на 30%, при этом не нанося никакого вреда экологии. Уверен, что совместными усилиями и при помощи благоприятных погодных условий мы справимся со всеми трудностями. Крым без воды не останется», – заявлял он.

В начале июля Сергей Аксенов сообщал уже о заключенном соглашении с Росгидрометом. И снова говорил об увеличении осадков на 30%.

«Мы заключили соглашение с Росгидрометом, у него единственный самолет в стране, который занимается тем, что в случае обнаружения грозового фронта может вылететь, провести определенные операции и вызвать дождь. И, соответственно, мы ожидаем выпадения до 30% осадков из обнаруженной тучи. Надеемся, что это все-таки нам даст дополнительные возможности в части наполнения наших водохранилищ», – заявлял глава Крыма на онлайн-пресс-конференции.

В Госкомводхозе Крыма ранее заявляли о намерениях построить на полуострове подспутниковый полигон и градобойную службу для вызова дождей. Но в итоге от этой идет отказались, поскольку в России «такие методы никогда не применялись».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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