Попавшийся на взятке севастопольский чиновник получил условный срок

Суд вынес обвинительный приговор бывшему главному специалисту отдела надзора (контроля в сфере саморегулируемых организаций) Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя за получение им взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ).

Следственным отделом по Гагаринскому району и судом установлено, что днем 6 мая текущего года главный специалист отдела надзора управления государственной регистрации права и кадастра города Севастополя, находясь на автомобильной парковке возле торгового центра «Муссон», получил от своего коллеги, представляющего интересы жителя Севастополя, взятку в 50 тысяч рублей за принятие решения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении по факту выявленных нарушений на земельном участке по Камышовое шоссе.

После получения взятки главный специалист был задержан сотрудниками УЭБиПК УМВД России по городу Севастополю.

Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом, через посредника взятки в виде денег, за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, в значительном размере).

Следствием в Управление государственной регистрации права и кадастра Севастополя было внесено представление в порядке ст. 158 УПК РФ, по результатам рассмотрения которого главный специалист был уволен с государственной службы.

Гагаринский районный суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде 2 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий в государственных органах на срок 2 года, со штрафом в размере 200000 рублей, с рассрочкой на 20 месяцев, на основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы назначено условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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