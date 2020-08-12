Певица Глюказа клянется, что не называла Крым украинским

фото © Корреспондент

«На меня давили»: Глюкоза обвинила украинских пограничников в монтаже видео.

Исполнительница из РФ, посещавшая незаконно Крымский полуостров, пожаловалась на госпогранслужбу Украины, обвинив ее сотрудников в давлении, шантаже и монтаже видеоролика, где она признает Крым украинским

Российская певица Наталья Ионова, известная как Глюкоза, обвинила украинскую погранслужбу в давлении и монтаже видео, в котором она признает Крым украинским. На ГПСУ артистка пожаловалась в своем Instagram после того, как ей запретили въезд в Украину на три года.

«Я только пришла в себя от шока. Сложно было сразу дать какие-то комментарии, морально я была просто уничтожена», - написала в соцсети артистка.

По ее словам, в Киев она прилетела, чтобы «увидеть друзей, поработать над новой музыкой и клипами с очень талантливыми людьми».

Глюкоза призналась, что ей уже запрещали въезд на территорию страны из-за посещения Крыма, но этот запрет, утверждает певица, закончился.

«Когда я оказалась на таможне, вокруг меня развернули настоящую спецоперацию. Меня отвели на допрос и допрашивали больше трех часов. С первых минут на меня давили, прессинг был такой, будто я какая-то террористка. Со мной все время говорили на украинском языке, зная, что я на нем не разговариваю, говорили очень грубо, выводя и заводя в комнаты вновь и вновь», - пожаловалась Ионова.

Она добавила, что сотрудник погранслужбы, якобы, постоянно задавал ей один и тот же вопрос «Чей Крым?».

«Я долгое время пыталась объяснить, что я артист, что не готова и не хочу комментировать политику, я вне политики... Меня не отпускали, продолжали давить. На третьем часу прессинга вопросом «Чей Крым?» я задала встречный вопрос: «Чего вы добиваетесь? Чтобы я сказала, что Крым украинский? Что вообще происходит? Ну, отправляйте обратно, к чему эти допросы?», - написала Ионова.

По ее словам, украинским пограничникам только это и было нужно.

«А дальше все уже было сделано и смонтировано так, как им было удобно», - заявила певица, добавив, что все это время ее унижали и провоцировали.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Убиваете нас!»: фанаты оценили новые фото Софии Ротару. Артистка София Ротару опубликовала свежие фото в своем Instagram и поразила своим внешним видом поклонников.

Музыкант о крымчанах: «Они добрые, но не улыбаются». Хамство и медлительность, отношение в стиле «и так сойдет»: часто именно так туристы характеризуют крымский сервис.

Вслед за Глюкозой: Джигурда назвал Крым «юридически украинским». Эпатажный актер и шоумен Никита Джигурда высказал свое мнение о принадлежности Крыма, назвав полуостров «юридически украинским».

Певице Глюкозе запретили въезд в Украину на три года из-за Крыма. Российской певице Глюкозе (Наталья Чистякова-Ионова) запретили въезд в Украину на три года за посещение Крыма.