Организаторы онлайн-казино в Крыму предстанут перед судом

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух организаторов незаконного онлайн-казино.

Об этом сообщили в Главном следуправлении СК России по Крыму и Севастополю.

«Свою вину обвиняемые признали в полном объеме, дали признательные показания, изобличающие всех участников преступного сообщества, с ними заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Следователями в целях обеспечения исполнения приговора наложен арест на имущество обвиняемых. В настоящее время собраны исчерпывающие доказательства вины обвиняемых в совершении ими инкриминируемых преступлений, следствие завершено, а дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении других участников преступного сообщества (преступной организации) продолжается», – говорится в сообщении.

В частности, обвиняемым инкриминируют совершение преступлений по статье 171.2 (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет), части 2 статьи 210 (участие в преступном сообществе (преступной организации)) УК РФ.

По данным следствия, 42-летний житель Нижнего Новгорода организовал и возглавил преступное сообщество, занимающиеся организацией и проведением азартных игр в интернете. Чтобы обеспечить стабильную работу казино он привлек к работе своих земляков – двух братьев, – которые вошли в незаконное сообщество и руководили его структурными подразделениями в Крыму и Севастополе.

С 2016 по 2019 годы братья организовывали деятельности казино. Они контролировали деятельность зала виртуальных игровых автоматов, подбирали персонал для работы в зале виртуальных игровых автоматов, занимались финансовыми вопросами – вели учет доходов и начисляли зарплату участникам сообщества. Также принимали меры конспирации преступной деятельности и противодействия правоохранительным органам. Общий незаконный доход от деятельности преступного сообщества составил 220 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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