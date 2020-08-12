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Коронавирус в Крыму

Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму

10:42 среда, 12 августа 2020
Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму

фото © gazetauzao.ru

Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму за прошедшие сутки.

Об этом говорится в сообщении регионального минздрава о ситуации с коронавирусом в республике.

Таким образом, на сегодняшний день в Крыму от COVID-19 скончались 18 человек. Выздоровели 1 076 человек, из них 16 за прошедшие сутки.

Накануне зарегистрировано 38 новых случаев COVID-19. Из них 10 выявлены при обращении за медицинской помощью, 24 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 – при скрининге здорового населения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Коронавирус в Крыму
Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму

Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму

Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму за прошедшие сутки.

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