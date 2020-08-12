Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Улучшений нет: в Крыму еще 38 новых заражений ● Как изменилось отношение туристов к отдыху из-за COVID-19 ● Вслед за Ялтой Феодосия также ужесточает «антиковидные» меры ● Аксенов разрешил во время эпидемии провести в Крыму три крупных фестиваля ● Под меднаблюдением в Крыму находится свыше 1000 человек
Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму
фото © gazetauzao.ru
Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму за прошедшие сутки.
Об этом говорится в сообщении регионального минздрава о ситуации с коронавирусом в республике.
Таким образом, на сегодняшний день в Крыму от COVID-19 скончались 18 человек. Выздоровели 1 076 человек, из них 16 за прошедшие сутки.
Накануне зарегистрировано 38 новых случаев COVID-19. Из них 10 выявлены при обращении за медицинской помощью, 24 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 – при скрининге здорового населения.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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В Ялте признали наличие эпидемии и призвали всех носить маски. Глава администрации Ялты Иван Имгрунт призвал рестораторов, владельцев магазинов и сотрудников отелей соблюдать масочный режим.
Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму
Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму за прошедшие сутки.
Коронавирус в Крыму
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