Научный журнал из Крыма обошел международные санкции

Морской биологический журнал, который с 2016 года издают в Институте биологии южных морей, попал в список изданий на международной платформе Web of Science.

Об этом сообщается на официальном сайте института.

Список международно признанных научных изданий индексирует американская компания Clarivate Analytics. По словам заместителя директора ИнБЮМа по научно-методической работе биологических наук Юлии Корнийчук, это уже второе издание, включенное в индексацию международной базы.

«Наш журнал ежеквартально публикует научные материалы российских и зарубежных специалистов, освещающие различные аспекты организации жизни в морях Мирового океана. Среди авторов журнала – ученые из России, Китая и Турции, Азербайджана и Украины, Израиля и Вьетнама, - отметила Корнийчук. – Для севастопольских ученых это значит, что их работа по организации выпуска специализированного журнала для морских биологов получила международное признание».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Иван Вагнер показал фотографии Крыма с космоса. Снимки он опубликовал в аккаунте в Twitter.

В Крыму нашли уникальный византийский медальон. В Крыму нашли византийский медальон X – XII веков. Уникальность находки в ее отличной сохранности.

Почему в Крыму так и не появились игорная зона и горнолыжный курорт. Игорная зона и горнолыжный курорт – два проекта российских властей, которые, несмотря на многочисленные анонсы и обещания, начиная с 2014 года, так и не были реализованы на полуострове.

Студенты со всей России массово едут в Крым на раскопки некрополей. Цифровой детокс, трудотерапия и встреча с далекими предками привлекают сильнее отдыха на море.