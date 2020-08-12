Власть
«Нагрузки очень большие»: энергетики объяснили перебои со светом в Крыму
фото © Новости Крыма
В курортном поселке Николаевка Симферопольского района происходят частые перебои с электричеством из-за большой нагрузки на сети, пояснил начальник Симферопольского РЭС Владимир Бурдинский.
«Ситуация такая, что нагрузки очень большие и за последнее время было заменено 2 трансформаторных подстанции, в том числе увеличена мощность. Дополнительно поставлена разгрузочная подстанция. Но проблема в Николаевке еще состоит в том, что многие абоненты получают у нас технические условия и подключаются как жилые дома, хотя по факту это являются гостиничные комплексы», – сказал он изданию «Вести».
Как утверждают журналисты издания, в Николаевке некоторые жители уже 3 года вынуждены использовать старые керосиновые лампы и фонари для освещения из-за отсутствия электроэнергии.
Утром 12 августа жители Севастополя сообщили, что на Фиоленте из-за пожара 12 часов нет света и воды.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Владельцев аттракционов в Ялте обязали ввести санитарные дни два раза в неделю. Владельцы аттракционов в Ялте обязаны будут проводить санитарные дни два раза в неделю.
В Ялте появятся «социальные» торговые места. Руководство Ялты договорилось с владельцами официальных рынков о выделении социальных мест для торгующих на «блошинке» и на улицах города.
В Севастополе перезагружают Комсомольский парк. Скульптуру пяти мальчиков обещают сохранить и отреставрировать.
Эксперт: без днепровской воды крымская земля засохла, трубопровод российских военных не поможет. Гидролог Михаил Яцюк отмечает, что без днепровской воды за шесть лет земля в Крыму засохла, водохранилища обмелели, а трубопровод, который проложили российские военные для нужд Симферополя, не решит проблему дефицита воды.
Повелители дождей: в Крыму взялись за искусственные осадки
Власти Крыма хотят наполнить пересохшие водохранилища полуострова с помощью искусственных дождей
«Нагрузки очень большие»: энергетики объяснили перебои со светом в Крыму
В курортном поселке Николаевка Симферопольского района происходят частые перебои с электричеством из-за большой нагрузки на сети, пояснил начальник Симферопольского РЭС Владимир Бурдинский.
Из бухты Севастополя вывезли и взорвали снаряды времен войны: как это было видео
В Севастополе обезвредили взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны, которые были обнаружены на дне главной бухты города.
На Крым идут сильные ливни, грозы и шквал
В ближайшие сутки в Крым придет непогода, предупреждает пресс-служба МЧС РК.
12 часов назад
Улучшений нет: в Крыму еще 38 новых заражений
12 часов назад
Эксперт: без днепровской воды крымская земля засохла, трубопровод российских военных не поможет
10 часов назад
Туристы от безысходности: кто приехал в Крым в этом году
13 часов назад
Валентину Легкоступову подключили к аппарату ИВЛ
13 часов назад
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости