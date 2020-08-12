«Нагрузки очень большие»: энергетики объяснили перебои со светом в Крыму

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В курортном поселке Николаевка Симферопольского района происходят частые перебои с электричеством из-за большой нагрузки на сети, пояснил начальник Симферопольского РЭС Владимир Бурдинский.

«Ситуация такая, что нагрузки очень большие и за последнее время было заменено 2 трансформаторных подстанции, в том числе увеличена мощность. Дополнительно поставлена разгрузочная подстанция. Но проблема в Николаевке еще состоит в том, что многие абоненты получают у нас технические условия и подключаются как жилые дома, хотя по факту это являются гостиничные комплексы», – сказал он изданию «Вести».

Как утверждают журналисты издания, в Николаевке некоторые жители уже 3 года вынуждены использовать старые керосиновые лампы и фонари для освещения из-за отсутствия электроэнергии.

Утром 12 августа жители Севастополя сообщили, что на Фиоленте из-за пожара 12 часов нет света и воды.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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