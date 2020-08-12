На заводе «Море» в Крыму к 2025 году пообещали построить 10 траулеров

Феодосийский судостроительный завод «Море» заключил договор с ООО «Черноморская рыбодобывающая компания» на постройку десяти траулеров для промысла рыбы в Азовском и Черном морях.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромполитики Крыма.

«При поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и правительства Республики Крым подписан договор между АО «Судостроительный завод «Море» и ООО «Черноморская рыбодобывающая компания» по строительству 10 средних рыболовецких траулеров-сейнеров для производства лова рыбы в акватории Азово-Черноморского бассейна», - говорится в сообщении пресс-службы Минпрома республики.

Отмечается, что суда предназначены для промысла рыбы разноглубинными тралами, кошельковым неводом, первичной обработки улова, хранения и транспортировки улова в рефрижераторном трюме в контейнерах или наливом в охлажденном виде.

«Проект рассчитан до 2025 года, позволяет загрузить производственные мощности судостроительного завода и сделать первый шаг в возрождение рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отрасли Республики Крым», - отметили в пресс-службе.

В профильном министерстве считают, что подготовка к реализации этого контракта поспособствует внедрению новых технологий в судостроительную отрасль, обновлению и модернизации производственных мощностей, созданию дополнительных рабочих мест.

Также в ответе министерства сказано, что суда будут зарегистрированы в Российском международном реестре, что позволит воспользоваться мерами государственной поддержки в соответствии с правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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