На Крым идут сильные ливни, грозы и шквал

В ближайшие сутки в Крым придет непогода, предупреждает пресс-служба МЧС РК.

По данным крымского гидрометцентра, в связи с прохождением холодного фронтального раздела в Крыму во второй половине дня и до конца суток 12 августа, в течение суток 13 августа ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с.

В МЧС предупредили, что при такой погоде есть большая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обрывов ЛЭП и линий связи, могут обрушиться слабо укрепленные конструкции, а также же возможны происшествия в акватории Черного и Азовских морей.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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