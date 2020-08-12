Общество
На Крым идут сильные ливни, грозы и шквал
В ближайшие сутки в Крым придет непогода, предупреждает пресс-служба МЧС РК.
По данным крымского гидрометцентра, в связи с прохождением холодного фронтального раздела в Крыму во второй половине дня и до конца суток 12 августа, в течение суток 13 августа ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с.
В МЧС предупредили, что при такой погоде есть большая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обрывов ЛЭП и линий связи, могут обрушиться слабо укрепленные конструкции, а также же возможны происшествия в акватории Черного и Азовских морей.
Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на вторник 11 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 11 августа.
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 10 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 10 августа.
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 9 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 9 августа.
Прогноз погоды в Крыму на субботу 8 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 8 августа.
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