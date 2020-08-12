Водный кризис
Развитие сюжета: Военные останутся обслуживать новый водопровод в Крыму ● Становится уже привычным: жители нескольких крымских городов останутся без воды ● В курортном Судаке жалуются на проблемы с водой: у некоторых нет уже неделю ● Симферополь хотят напоить из родников ● Из Тайганского и Белогорского водохранилищ выкачивают последнюю воду
На донышке: сколько воды осталось в Симферопольском водохранилище
фото © Новости Крыма
Симферопольское водохранилище по-прежнему тревожит крымчан своими засохшими берегами.
За прошедший месяц расход в главном для столицы Крыма накопителе воды составил 940 тысяч кубометров – это около 3% от проектного объема.
Приток воды за месяц, по данным крымского гидрометцентра, составил всего 563 тысячи кубометров: для Симферополя, потребляющего около 150 тысяч кубометров воды в сутки, это мизерный объем. Из-за отсутствия дождей подземные источники и реки, питающие водохранилища естественного стока, не могут обеспечить естественное пополнение.
Поэтому над проблемой того, как обеспечить водой столицу Крыма – самый критический регион в условиях засухи 2020 года, – республиканские власти ломают голову уже не первый месяц.
Как ранее сообщалось, еще в конце мая администрация города анонсировала строительство водовода к Межгорненскому гидроузлу со стороны Ивановского и Виленского водозаборов.
Строительство проходило в две очереди: со стороны Вилино, 29 июня – . Этот комплекс мероприятий, по словам гендиректора ГУП РК «Вода Крыма» Владимира Баженова, позволил обеспечить подачу в Симферополь до 50 тысяч кубометров воды вместо того, чтобы забирать их из Партизанского водохранилища.
Кроме того около месяца назад в республике силами Минобороны РФ начали строить новый водовод, который должен был соединить Тайганское и Симферопольское водохранилища, чтобы подавать воду из первого во второе. 10 августа состоялся торжественный запуск 15 линий водопровода. Это позволит, , подавать на нужды Симферополя до 50 тысяч кубометров в сутки.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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