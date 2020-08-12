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Водный кризис

На донышке: сколько воды осталось в Симферопольском водохранилище

07:31 среда, 12 августа 2020
На донышке: сколько воды осталось в Симферопольском водохранилище

фото © Новости Крыма

Симферопольское водохранилище по-прежнему тревожит крымчан своими засохшими берегами.

За прошедший месяц расход в главном для столицы Крыма накопителе воды составил 940 тысяч кубометров – это около 3% от проектного объема.

Приток воды за месяц, по данным крымского гидрометцентра, составил всего 563 тысячи кубометров: для Симферополя, потребляющего около 150 тысяч кубометров воды в сутки, это мизерный объем. Из-за отсутствия дождей подземные источники и реки, питающие водохранилища естественного стока, не могут обеспечить естественное пополнение.

Поэтому над проблемой того, как обеспечить водой столицу Крыма – самый критический регион в условиях засухи 2020 года, – республиканские власти ломают голову уже не первый месяц.

Как ранее сообщалось, еще в конце мая администрация города анонсировала строительство водовода к Межгорненскому гидроузлу со стороны Ивановского и Виленского водозаборов.

Строительство проходило в две очереди: со стороны Вилино, 29 июня – . Этот комплекс мероприятий, по словам гендиректора ГУП РК «Вода Крыма» Владимира Баженова, позволил обеспечить подачу в Симферополь до 50 тысяч кубометров воды вместо того, чтобы забирать их из Партизанского водохранилища.

Кроме того около месяца назад в республике силами Минобороны РФ начали строить новый водовод, который должен был соединить Тайганское и Симферопольское водохранилища, чтобы подавать воду из первого во второе. 10 августа состоялся торжественный запуск 15 линий водопровода. Это позволит, , подавать на нужды Симферополя до 50 тысяч кубометров в сутки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ремонт одной из улиц Симферополя затянется из-за обнаружения подземных источников. Подрядчик ремонта дороги по улице Щаденко в Симферополе, который ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), во время выполнения работ обнаружил подземные источники.

Мэр Ялты вдруг решил, что пляжи в городе «оставляют желать лучшего». Глава администрации Ялты Иван Имгрунт посетовал на состояние пляжей в городе и сообщил, что у него «нет удовлетворенности» работой.

Крымчане стали лучше платить по счетам после снятия COVID-ограничений. В Республике Крым в последние несколько месяцев жители стали дисциплинированнее оплачивать счета за капитальный ремонт.

Военные останутся обслуживать новый водопровод в Крыму. Обслуживать построенный между Симферопольским и Тайганским водохранилищем трубопровод останутся военные — 180 человек в 3 смены.

Водный кризис
На донышке: сколько воды осталось в Симферопольском водохранилище

На донышке: сколько воды осталось в Симферопольском водохранилище

Симферопольское водохранилище по-прежнему тревожит крымчан своими засохшими берегами.

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