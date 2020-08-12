На донышке: сколько воды осталось в Симферопольском водохранилище

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Симферопольское водохранилище по-прежнему тревожит крымчан своими засохшими берегами.

За прошедший месяц расход в главном для столицы Крыма накопителе воды составил 940 тысяч кубометров – это около 3% от проектного объема.

Приток воды за месяц, по данным крымского гидрометцентра, составил всего 563 тысячи кубометров: для Симферополя, потребляющего около 150 тысяч кубометров воды в сутки, это мизерный объем. Из-за отсутствия дождей подземные источники и реки, питающие водохранилища естественного стока, не могут обеспечить естественное пополнение.

Поэтому над проблемой того, как обеспечить водой столицу Крыма – самый критический регион в условиях засухи 2020 года, – республиканские власти ломают голову уже не первый месяц.

Как ранее сообщалось, еще в конце мая администрация города анонсировала строительство водовода к Межгорненскому гидроузлу со стороны Ивановского и Виленского водозаборов.

Строительство проходило в две очереди: со стороны Вилино, 29 июня – . Этот комплекс мероприятий, по словам гендиректора ГУП РК «Вода Крыма» Владимира Баженова, позволил обеспечить подачу в Симферополь до 50 тысяч кубометров воды вместо того, чтобы забирать их из Партизанского водохранилища.

Кроме того около месяца назад в республике силами Минобороны РФ начали строить новый водовод, который должен был соединить Тайганское и Симферопольское водохранилища, чтобы подавать воду из первого во второе. 10 августа состоялся торжественный запуск 15 линий водопровода. Это позволит, , подавать на нужды Симферополя до 50 тысяч кубометров в сутки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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