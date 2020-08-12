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Трагедия в Керчи

Минкультуры России финансирует съемки фильма о керченском стрелке

Минкультуры России финансирует съемки фильма о керченском стрелке

фото © Новости Крыма

Молдавский режиссер Евгений Дудчак снимает фильм под названием «Смерти нет» о керченской трагедии, произошедшей в октябре 2018 года.

Министерство культуры финансирует проект, сообщает Sputnik Молдова.

По словам российского режиссера, гендиректора продюсерского центра «ВГИК-Дебют» Федора Попова, в период карантина работа над фильмом не велась, однако теперь процесс возобновился. Предполагается, что лента будет не о самом керченском стрелке, а его матери, которая в один момент лишилась всего в жизни.

«Среди работ, которые сейчас находятся в процессе подготовки – картина замечательного молдавского режиссера-дебютанта Евгения Дудчака, который готовит полнометражную картину «Смерти нет«… Я уж и не знаю, сколько мы предлагали ему сценариев, но он говорил, что это не его – он не чувствовал свое. В итоге сошлись на варианте, подали документы в Министерство культуры, получили финансирование в прошлом году», - рассказал Попов.На данный момент режиссер занят подбором актеров и локаций для съемок.

В октябре 2018 года в Керченском политехническом колледже студент Владислав Росляков взорвал в бомбу и устроил стрельбу. Тогда погиб 21 человек — 16 студентов и пять сотрудников учебного заведения. Сам Росляков покончил с собой. Более 50 человек получили ранения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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