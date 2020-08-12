Трагедия в Керчи
Развитие сюжета: Отца керченского стрелка похоронили как безродного ● Умер отец устроившего трагедию в Керченском политехе Владислава Рослякова ● Мать пострадавшей в Керченском колледже девочки наказана ● Уроки Керченской трагедии: почти все школы Крыма по-прежнему не охраняются ● Керченская трагедия: родные погибших не пришли на траурные мероприятия в колледж
Минкультуры России финансирует съемки фильма о керченском стрелке
фото © Новости Крыма
Молдавский режиссер Евгений Дудчак снимает фильм под названием «Смерти нет» о керченской трагедии, произошедшей в октябре 2018 года.
Министерство культуры финансирует проект, сообщает Sputnik Молдова.
По словам российского режиссера, гендиректора продюсерского центра «ВГИК-Дебют» Федора Попова, в период карантина работа над фильмом не велась, однако теперь процесс возобновился. Предполагается, что лента будет не о самом керченском стрелке, а его матери, которая в один момент лишилась всего в жизни.
«Среди работ, которые сейчас находятся в процессе подготовки – картина замечательного молдавского режиссера-дебютанта Евгения Дудчака, который готовит полнометражную картину «Смерти нет«… Я уж и не знаю, сколько мы предлагали ему сценариев, но он говорил, что это не его – он не чувствовал свое. В итоге сошлись на варианте, подали документы в Министерство культуры, получили финансирование в прошлом году», - рассказал Попов.На данный момент режиссер занят подбором актеров и локаций для съемок.
В октябре 2018 года в Керченском политехническом колледже студент Владислав Росляков взорвал в бомбу и устроил стрельбу. Тогда погиб 21 человек — 16 студентов и пять сотрудников учебного заведения. Сам Росляков покончил с собой. Более 50 человек получили ранения.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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