Минимущество Крыма приостановит прием заявлений на 1,5 месяца

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым информирует о приостановке приема заявлений граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о заявлениях физических и юридических лиц на постановку и снятие с кадастрового учета, регистрацию права собственности на земельные участки, подачу дополнительного пакета документов, а также об уточнении границ и площади земельных участков.

Прием документов прекратится 24 августа 2020 года. Это связано с переходом Госкомрегистра Крыма на работу в программном комплексе «Федеральная государственная система ведения Единого государственного реестра недвижимости».

Планируется, что прием документов возобновится с 1 октября текущего года.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов с удивлением узнал, что чиновники лгут. Глава Крыма Сергей Аксенов разочарован качеством проведения ремонта дорог в Симферополе.

Аксенов опять запугал чиновников служебными расследованиями. Глава Крыма продолжает инспектировать объекты строительства и ремонта на территории Симферополя.

«Пришли титушки»: обсуждение инвестпроекта «Парк Забава» в Евпатории закончилось скандалом. Общественное обсуждение инвестиционного проекта «Парк Забава» по благоустройству парка им. Фрунзе в Евпатории прошло накануне в помещении местной школы искусств и закончилось скандалом.

Новый главный разведчик Минобороны Украины назвал приоритетом возврат Крыма. Новоназначенный начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что для него и его команды реинтеграция Крыма и Донбасса является приоритетом.