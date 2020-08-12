Власть
Минимущество Крыма приостановит прием заявлений на 1,5 месяца
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым информирует о приостановке приема заявлений граждан.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Речь идет о заявлениях физических и юридических лиц на постановку и снятие с кадастрового учета, регистрацию права собственности на земельные участки, подачу дополнительного пакета документов, а также об уточнении границ и площади земельных участков.
Прием документов прекратится 24 августа 2020 года. Это связано с переходом Госкомрегистра Крыма на работу в программном комплексе «Федеральная государственная система ведения Единого государственного реестра недвижимости».
Планируется, что прием документов возобновится с 1 октября текущего года.
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