Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +27
море +25

Власть

Минимущество Крыма приостановит прием заявлений на 1,5 месяца

08:30 среда, 12 августа 2020

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым информирует о приостановке приема заявлений граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о заявлениях физических и юридических лиц на постановку и снятие с кадастрового учета, регистрацию права собственности на земельные участки, подачу дополнительного пакета документов, а также об уточнении границ и площади земельных участков.

Прием документов прекратится 24 августа 2020 года. Это связано с переходом Госкомрегистра Крыма на работу в программном комплексе «Федеральная государственная система ведения Единого государственного реестра недвижимости».

Планируется, что прием документов возобновится с 1 октября текущего года.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов с удивлением узнал, что чиновники лгут. Глава Крыма Сергей Аксенов разочарован качеством проведения ремонта дорог в Симферополе.

Аксенов опять запугал чиновников служебными расследованиями. Глава Крыма продолжает инспектировать объекты строительства и ремонта на территории Симферополя.

«Пришли титушки»: обсуждение инвестпроекта «Парк Забава» в Евпатории закончилось скандалом. Общественное обсуждение инвестиционного проекта «Парк Забава» по благоустройству парка им. Фрунзе в Евпатории прошло накануне в помещении местной школы искусств и закончилось скандалом.

Новый главный разведчик Минобороны Украины назвал приоритетом возврат Крыма. Новоназначенный начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что для него и его команды реинтеграция Крыма и Донбасса является приоритетом.

Коронавирус в Крыму
Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму

Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму

Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму за прошедшие сутки.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
Улучшений нет: в Крыму еще 38 новых заражений

Улучшений нет: в Крыму еще 38 новых заражений

За 11 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 38 случаев коронавирусной инфекции.

Власть
Аксенов с удивлением узнал, что чиновники лгут

Аксенов с удивлением узнал, что чиновники лгут

Глава Крыма Сергей Аксенов разочарован качеством проведения ремонта дорог в Симферополе.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации