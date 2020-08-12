Крымские дельфины получат генетические паспорта

В этом году крымские дельфины, находящиеся в неволе, получат генетические паспорта.

Сбор материала для молекулярно-генетической паспортизации черноморских афалин провел Крымский филиал «ВНИИ Экология» совместно с Лабораторией охраны редких видов животных научно-методического центра «Биоразнообразие», сообщает пресс-служба Минприроды России.

По сообщению ведомства, Крым был выбран не случайно в качестве модельного региона для исследований, основной причиной такого выбора стало наличие в регионе 12 действующих дельфинариев. Благодаря генетическим методам можно точно идентифицировать животных и исключить возможные злоупотребления в плане подмены одних особей другими.

Уточняется, что некоторые дельфинарии Крыма, согласно документам владеют как черноморскими афалинами, занесенными в Красную книгу, так и тихоокеанскими особями, купленными в Японии и не имеющими природоохранного статуса в России, пишет sensaciy.net

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