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Власть

Киев отменил самоизоляцию для абитуриентов из Крыма

20:49 среда, 12 августа 2020

Кабмин Украины решил отменить обязательную самоизоляцию для крымчан, которые въезжают на материк для поступления и обучения в вузах.

Об этом сообщил замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Землинский.

«Дополнить постановление кабмина абзацем, который касается наших абитуриентов, которые намерены обучаться в украинских вузах, которые зачислены на обучение в учреждения образования на подконтрольной украинскому правительству территории», - заявил Землинский, имея ввиду жителей Крыма.

Он также напомнил, что, несмотря на ограничения работы КПП на границе с Крымом, абитуриенты смогут как выезжать из полуострова, так и свободно возвращаться на полуостров.

8 августа власти Украины сообщили, что приостанавливают работу КПП на админгранице с Крымом с 9 по 30 августа. Такое решение было принято из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 в стране. Позже в представительстве президента Украины в АРК рассказали, при каких условиях крымчане могут пересекать границу. Так, пограничники будут пропускать абитуриентов и их сопровождающих, крымчан, у которых в Украине скончался или находится в тяжелом состоянии родственник, или же люди, которым необходимо получить медицинскую помощь и приобрести лекарства в Украине.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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