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Власть

Керчь попала под карантин из-за клопов-вредителей

Керчь попала под карантин из-за клопов-вредителей

фото © Новости Крыма

Карантинная зона была установлена в Керчи из-за коричнево-мраморного клопа.

Об этом сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

«Приказом Южного межрегионального управления Россельхознадзора от 3 августа на территории Керчи Республики Крым установлена карантинная зона по карантинному объекту – коричнево-мраморному клопу», – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что с учетом «крайне негативного влияния на растительный мир», специалисты Россельхознадзора выдали коммунальщикам Керчи «рекомендации по эффективным мерам борьбы».

Коричнево-мраморный клоп – это опасный карантинный вредитель, который повреждает практически все плодовые и бахчевые культуры. Для человека он безвреден.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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