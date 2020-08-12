Власть
Керчь попала под карантин из-за клопов-вредителей
фото © Новости Крыма
Карантинная зона была установлена в Керчи из-за коричнево-мраморного клопа.
Об этом сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
«Приказом Южного межрегионального управления Россельхознадзора от 3 августа на территории Керчи Республики Крым установлена карантинная зона по карантинному объекту – коричнево-мраморному клопу», – говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что с учетом «крайне негативного влияния на растительный мир», специалисты Россельхознадзора выдали коммунальщикам Керчи «рекомендации по эффективным мерам борьбы».
Коричнево-мраморный клоп – это опасный карантинный вредитель, который повреждает практически все плодовые и бахчевые культуры. Для человека он безвреден.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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