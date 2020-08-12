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Из бухты Севастополя вывезли и взорвали снаряды времен войны: как это было
фото © МЧС Севастополя
В Севастополе обезвредили взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны, которые были обнаружены на дне главной бухты города.
Для этого 11 августа с утра перекрывали внешний и внутренний рейд, не ходили пассажирские катера на Северную сторону.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю, спецоперация началась на рассвете. Оперативный штаб, координирующий все действия, был развернут в районе Южного мола. В него входили сотрудники скорой помощи, полиции и пограничной службы, а также управляющие беспилотными летательными аппаратами. Под водой работали пиротехники и водолазы МЧС и Черноморского флота.
«С помощью специальных методик и технологий, с соблюдением всех мер безопасности взрывоопасные предметы были транспортированы за пределы бухты и успешно обезврежены», - сообщили в МЧС.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Из бухты Севастополя вывезли и взорвали снаряды времен войны: как это было видео
В Севастополе обезвредили взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны, которые были обнаружены на дне главной бухты города.
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