Холодное арктическое вторжение краем зацепит Крым

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До конца недели в Крыму холодный атмосферный фронт обеспечит прохладную погоду. Местами ночью будет до +10, спрогнозировал ведущий центр погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

Ранее в «ФОБОС» сообщили, что в центральной части России начнется «генеральная репетиция» осени из-за мощного арктического вторжения – пойдут сильные дожди, а температура существенно понизится.

По словам Тишковца, такая погода будет наблюдаться и в Крыму.

«Со среды полуостров накроет холодный атмосферный фронт. Пройдут скоротечные ливневые дожди и грозы, местами даже со шквалистым ветром, и значительно повеет прохладой – ночью от +14 до +19, а днем +23…+28. В последующие сутки и до конца недели характер погоды будет определяться влиянием антициклона, будет преобладать солнечная и сухая погода, но северная тяга ветров обеспечит поступления новых порций прохлады. Поэтому температура продолжит понижаться – ночью до +10…+15 градусов, а днем от + 21 до + 26», - рассказал синоптик.

Он заверил, что похолодание не будет длительным, так как на следующей неделе воздушные потоки развернутся на западные и юго-западные румбы, а температура пойдет вверх – ночью от +14 до +19, а днем – от +26 до +31.

«Арктическое вторжение зацепит Крым краем, и в центральной России оно тоже будет недолгим. Потом ситуация стабилизируется – жары не будет, но температура будет соответствовать климатической норме августа», - заключил эксперт.

Ранее в крымском гидрометцентре предупредили крымчан о надвигающейся непогоде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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