Эксперт: без днепровской воды крымская земля засохла, трубопровод российских военных не поможет

фото © Новости Крыма

Гидролог Михаил Яцюк отмечает, что без днепровской воды за шесть лет земля в Крыму засохла, водохранилища обмелели, а трубопровод, который проложили российские военные для нужд Симферополя, не решит проблему дефицита воды.

Яцюк считает сооружения военных недолговечными, что доказывает порыв данного трубопровода вблизи села Строгоновка под Симферополем, о котором уже сообщали и даже смогли снять на видео местные жители.

«Такие трубы, как правило, в водном хозяйстве не используют», – объясняет причину Яцюк. – Используются в военных целях для подачи жидкостей различных, как правило горюче-смазочных материалов. В данном случае, учитывая, что построить водопровод чрезвычайно дорого, эти технологии военные используются таким образом, чтобы решить определенные локальные проблемы... Это в краткосрочной перспективе и, опять же, поможет какому-то микрорайону, и то, мне кажется, что даже не решит проблему микрорайона. Это скорее всего пиар-шаг – власть показывает, что ищет воду».

Обильные осадки водной проблемы Крыма тоже не решат, уверен эксперт.

«Эти осадки, которые выпадают, не формируют сток, а уходят только на насыщение почвы, подстилающей поверхности и используются растительностью. То есть, не происходит стокоформирование. Соответственно, не формируется сток реки и не формируется сток водохранилищ», – объясняет гидролог.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

На донышке: сколько воды осталось в Симферопольском водохранилище. Симферопольское водохранилище по-прежнему тревожит крымчан своими засохшими берегами.

Ремонт дороги в Севастополе обернулся прорывом канализации. Также рабочие повредили трубы водопровода, но оперативно устранили поломку.

Ремонт одной из улиц Симферополя затянется из-за обнаружения подземных источников. Подрядчик ремонта дороги по улице Щаденко в Симферополе, который ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), во время выполнения работ обнаружил подземные источники.

Мэр Ялты вдруг решил, что пляжи в городе «оставляют желать лучшего». Глава администрации Ялты Иван Имгрунт посетовал на состояние пляжей в городе и сообщил, что у него «нет удовлетворенности» работой.