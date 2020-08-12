Водный кризис
Развитие сюжета: На донышке: сколько воды осталось в Симферопольском водохранилище ● Военные останутся обслуживать новый водопровод в Крыму ● Становится уже привычным: жители нескольких крымских городов останутся без воды ● В курортном Судаке жалуются на проблемы с водой: у некоторых нет уже неделю ● Симферополь хотят напоить из родников
Эксперт: без днепровской воды крымская земля засохла, трубопровод российских военных не поможет
фото © Новости Крыма
Гидролог Михаил Яцюк отмечает, что без днепровской воды за шесть лет земля в Крыму засохла, водохранилища обмелели, а трубопровод, который проложили российские военные для нужд Симферополя, не решит проблему дефицита воды.
Яцюк считает сооружения военных недолговечными, что доказывает порыв данного трубопровода вблизи села Строгоновка под Симферополем, о котором уже сообщали и даже смогли снять на видео местные жители.
«Такие трубы, как правило, в водном хозяйстве не используют», – объясняет причину Яцюк. – Используются в военных целях для подачи жидкостей различных, как правило горюче-смазочных материалов. В данном случае, учитывая, что построить водопровод чрезвычайно дорого, эти технологии военные используются таким образом, чтобы решить определенные локальные проблемы... Это в краткосрочной перспективе и, опять же, поможет какому-то микрорайону, и то, мне кажется, что даже не решит проблему микрорайона. Это скорее всего пиар-шаг – власть показывает, что ищет воду».
Обильные осадки водной проблемы Крыма тоже не решат, уверен эксперт.
«Эти осадки, которые выпадают, не формируют сток, а уходят только на насыщение почвы, подстилающей поверхности и используются растительностью. То есть, не происходит стокоформирование. Соответственно, не формируется сток реки и не формируется сток водохранилищ», – объясняет гидролог.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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