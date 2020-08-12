Аксенов с удивлением узнал, что чиновники лгут

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Глава Крыма Сергей Аксенов разочарован качеством проведения ремонта дорог в Симферополе.

В Facebook он заявил, «приведет в чувство» чиновников, которые плохо выполняют должностные обязанности.

«Итог можно описать одним словом – разочарование. Ни на одну придомовую территорию, которую мы посетили, не вышли ни сотрудники «Крымавтодора», ни связанные с ним субподрядчики. При этом должностные лица откровенно лгут и вводят в заблуждение предоставляемой отчетностью», - написал Аксенов.

Он сообщил, что побывал на улицах Мичурина, Дыбенко, Менделеева, Жидкова, Южной, на переулке Багажном и посетил Симферопольскую городскую детскую больницу.

По каждому выявленному нарушению Аксенов распорядился провести расследование и к четвергу выяснить причины невыполнения работ должным образом. По его словам, подобные объезды будут продолжаться несколько месяцев.

«Лично приведу в чувство всех, кто не может или не хочет справляться со своими должностными обязанностями или взятыми на себя обязательствами. К сожалению, обман превращается в стиль жизни у некоторых руководителей», - сетует глава региона.

Он пригрозил увольнением всем недобросовестным чиновникам и разрывом контрактов подрядчикам. Вместе с тем Аксенов сказал, что власти сумеют изменить ситуацию в лучшую сторону.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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