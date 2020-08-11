Вслед за Ялтой Феодосия также ужесточает «антиковидные» меры

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В Феодосии, как и в ряде других городов Крыма, отмечают увеличение числа заболевших коронавирусом.

Медики называют ситуацию напряженной, а местные власти усиливают мероприятия, предусмотренные действующим режимом повышенной готовности.

Как сообщили в пресс-службе местной администрации, на местных пляжах, в магазинах, точках общепита и других общественных местах возобновлен регулярный мониторинг на предмет соблюдения масочного режима и других ограничительных требований, а в скором времени в городе снова начнут санобработку остановочных павильонов и подъездов в жилых домах.

В настоящее время в Феодосии возобновил очную работу оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции, который в последнее время действовал дистанционно. В рамках заседания штаба принято решение усилить контроль за выполнением ограничительных требований.

«У нас возобновляется санобработка остановок, и вот сейчас – подъездов во всех многоквартирных жилых домах», - пояснили в пресс-службе администрации города.

При этом здесь уточняют, что в ряде МКД санобработка не прекращалась. Речь идет о тех домах, где в тарифы за обслуживание внесена влажная уборка подъездов. Также не прекращали в Феодосии дезинфицировать салоны автобусов, совершающих внутригородские пассажирские перевозки.

За последнюю неделю в Феодосии добавилось пять новых случаев подтвержденного коронавируса. При этом феодосийцев среди заболевших нет, в основном это жители других населенных пунктов Крыма и курортники из разных регионов России.

«На сегодняшний день в Феодосийском инфекционном отделении находятся 38 человек. 12 из них с подтвержденным коронавирусом, 19 – пневмонии. Динамика напряженная», - рассказал заместитель главного врача феодосийского Горздрава Эдуард Пянковский.

Он подчеркивает, что все необходимое для оказания помощи поступающим пациентам в местном инфекционном отделении есть, и недавно в город поступили новые аппараты ИВЛ с мониторами.

«Сегодня таких аппаратов у нас двадцать. И еще ожидаем поставку. Но, к счастью, пока мы их не используем, поскольку тяжелых у нас нет», - говорит врач.

Согласно действующему Указу главы РК, до особого распоряжения граждане обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 м, использовать маски в легковом такси, при посещении объектов торговли, при нахождении в общественных местах с большим присутствием людей. Однако в Феодосии отдыхающие и местные жители эти правила игнорируют.

«Мы регулярно проводим рейдовые мероприятия на пляжах. В целом благоустроители стараются соблюдать все нормы, однако сами люди не слушаются. Иногда доходит до конфликтов, когда пляжники наотрез отказываются раздвигать шезлонги. Хотя семьи никто не трогает, дистанционироваться просят одиноких отдыхающих», - рассказывает руководитель местного отдела по курортам и туризму Алена Кондратенко.

По данным профильного отдела, с начала года в Феодосии отдохнуло около 50 тысяч человек, большая часть которых посетили курорт в последний месяц. Речь идет об официальных цифрах: многие туристы предпочитают останавливаться в частном секторе либо и вовсе отдыхают «дикарями». Таким образом, подсчитать точную цифру курортников непросто.

«В связи с большим наплывом гостей соблюдение ограничительных мер особенно важно. Однако часть людей этого не понимают, настроены беспечно, считают, что Крым благополучный регион, а между тем ситуация очень серьезная», - заключают в администрации Феодосии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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