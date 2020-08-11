Водный кризис
Развитие сюжета: Становится уже привычным: жители нескольких крымских городов останутся без воды ● В курортном Судаке жалуются на проблемы с водой: у некоторых нет уже неделю ● Симферополь хотят напоить из родников ● Из Тайганского и Белогорского водохранилищ выкачивают последнюю воду ● В случае гуманитарной катастрофы Киев даст воду в Крым
Военные останутся обслуживать новый водопровод в Крыму
Обслуживать построенный между Симферопольским и Тайганским водохранилищем трубопровод останутся военные — 180 человек в 3 смены.
Об этом по итогам церемонии открытия сообщил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.
— Одна из задач до конца этой недели сформировать сводный эксплуатационный батальон — 180 человек, которые будут заниматься эксплуатацией трубопровода, — уточнил Булгаков, отметив, что трубопровод построен в качестве стационарного сооружения, а не временного.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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