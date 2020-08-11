Военные останутся обслуживать новый водопровод в Крыму

Обслуживать построенный между Симферопольским и Тайганским водохранилищем трубопровод останутся военные — 180 человек в 3 смены.

Об этом по итогам церемонии открытия сообщил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

— Одна из задач до конца этой недели сформировать сводный эксплуатационный батальон — 180 человек, которые будут заниматься эксплуатацией трубопровода, — уточнил Булгаков, отметив, что трубопровод построен в качестве стационарного сооружения, а не временного.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе будут выдавать сертификаты на жилье. Сертификат можно будет использовать при строительстве собственного дома.

Развожаев призвал севастопольцев смириться с узакониванием самостроев. Врио губернатора хочет сделать покупателей нелегального жилья полноценными жителями города.

В курортном Судаке жалуются на проблемы с водой: у некоторых нет уже неделю. Жители курортных поселков в окрестностях Судака жалуются на проблемы с водоснабжением: у одних из крана течет вода, не пригодная для питья, у других – просто мутная жижа, а у третьих воды нет совсем уже неделю.

Общественные туалеты впишут в исторический центр Севастополя. Врио губернатора Развожаев пообещал решение проблемы нужников для жителей и гостей города.