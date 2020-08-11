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Водный кризис

Военные останутся обслуживать новый водопровод в Крыму

12:39 вторник, 11 августа 2020

Обслуживать построенный между Симферопольским и Тайганским водохранилищем трубопровод останутся военные — 180 человек в 3 смены.

Об этом по итогам церемонии открытия сообщил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

— Одна из задач до конца этой недели сформировать сводный эксплуатационный батальон — 180 человек, которые будут заниматься эксплуатацией трубопровода, — уточнил Булгаков, отметив, что трубопровод построен в качестве стационарного сооружения, а не временного.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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