Курортный сезон
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Власти Ялты неожиданно решили, что курортный сезон продлится до конца года
фото © Новости Крыма
Власти Ялты рассчитывают, что при соблюдении надлежащих противоэпидемических мер туристический сезон продлится до конца года.
Об этом заявил глава администрации города Иван Имгрунт.
«Сегодня Ялта справляется с туристическим потоком, а благодаря закрытым границам загрузка у отелей, пансионатов, санаториев полная, но, честно говоря, удовлетворенности у меня нет: мы могли бы работать более эффективно. И прежде всего – привести город в порядок и поддерживать надлежащее санитарное состояние, да и пляжи у нас оставляют желать лучшего», – выразил уверенность градоначальник.
По его мнению, расслабляться рестораторам и отельерам нельзя. «Мы не должны забывать о соответствии качества и цены, и надо понимать, что таких, как сегодня, цен на услуги не будет в следующем году и в межсезонье тем более», – обратил внимание Имгрунт.
При этом он напомнил, что «самое надежное радио – сарафанное». «Человек, приехав в Ялту на отдых и получив здесь определенную услугу, будет сравнивать, сколько она стоит в той же Турции, которая для посещения россиян открылась уже с 10 августа, и это серьезный конкурент нашему курорту», – подчеркнул глава администрации.
Он также заверил, что из нынешнего курортного сезона выводы будут сделаны, «чтобы отдыхающие, уезжали от нас с хорошим настроением», а «сам сезон, по нашим исследованиям, продлится до нового года».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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