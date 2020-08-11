Власти Севастополя усмотрели нарушения в работе детского лагеря

В частной организации заверяют, что поставили в известность Роспотребнадзор.

В Севастополе в частный детский лагерь «Алькадар» на Северной стороне приехали дети из Республики Коми, однако работать организация начала без соответствующего уведомления департамента образования города. Об этом сегодня на аппаратном совещании сообщили глава ведомства Елена Богомолова.

По ее словам, в прошлую пятницу лагерь проверили представители Роспотребнадзора и прокуратуры. В оздоровительной организации, где находится 118 детей, выявлено много нарушений.

«Там очень много замечаний, мы готовим служебную записку. <…> Дети там действительно из Коми, но они <руководство лагеря> не поставили в известность соответствующие органы», – отметила Богомолова.

В свою очередь глава севастопольского отделения Роспотребнадзора Роман Проскурнин подтвердил, что к работе лагеря у комиссии «были текущие замечания», однако Роспотребнадзор руководство лагеря о начале своей работы уведомляло.

«Они получили согласование вышестоящей инстанции <…> сейчас по текущим моментам разбираемся», – уточнил он.

В настоящее время лагерь работает в закрытом режиме, у персонала и отдыхающих детей есть справки об отрицательном результате ковид-тестирования, отметил Проскурнин.

В пресс-службе городской прокуратуры сообщили, что проверка в настоящее время ведется в порядке надзора соблюдения законодательства о несовершеннолетних и молодежи.

В руководстве детского лагеря сообщили, что выявленные комиссией нарушения в лагере «не угрожают жизни и здоровью детей» и уже исправлены.

В тексте использованы материалы: Форпост

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