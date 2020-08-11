В Ялте признали наличие эпидемии и призвали всех носить маски

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Глава администрации Ялты Иван Имгрунт призвал рестораторов, владельцев магазинов и сотрудников отелей соблюдать масочный режим.

Он напомнил, что в Крыму продолжают действовать меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

«В частности, жесткие требования выдвинуты к сфере обслуживания – обязательное ношение масок работающим с клиентами персоналом ресторанов, кафе, отелей, магазинов, наличие санитайзеров и так далее. Проводятся проверки, а нарушители привлекаются к административной ответственности», – сказал Имгрунт.

Глава администрации Ялты заявил о необходимости тщательной дезинфицирующей обработки мест общего пользования, остановок общественного транспорта, подъездов.

«Это уже должно производиться в плановом порядке вне зависимости от роста заболеваемости, и на эти цели будут выделяться дополнительные средства, – сказал Имгрунт. – Мы создаем условия для нормального отдыха людей, но нужно понимать, что как раньше уже не будет, и необходимо обращать внимание на соблюдение требований и рекомендаций Роспотребнадзора в целях нормального прохождения курортного сезона и для сохранения здоровья людей».

По данным камер наблюдения, на набережной Ялты в июле побывало около 240 тысяч человек, сообщил Имгрунт. «Конечно, предписания тяжело соблюдать на пляже или во время передвижения по набережной, но каждый должен думать о собственном здоровье и своих близких», – подчеркнул он.

Режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса в Крыму был введен в марте 2020 года. Требование об использовании средств индивидуальной защиты сохраняется в республике до настоящего времени.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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