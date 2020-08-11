В Симферополе проведут мониторинг остановок общественного транспорта

Власти Симферополя создали рабочую группу для проведения мониторинга городских остановок.

Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте городской администрации.

«Рабочей группе: обеспечить организацию и проведение мониторинга остановок общественного транспорта, остановочных комплексов, расположенных на территории Симферополя, в срок до 15.09.2020. По результатам мероприятий представить информацию с последующей разработкой комплекса мероприятий по приведению объектов мониторинга в надлежащее нормативное состояние», - говорится в тексте документа.

Согласно распоряжению, в конце июля проверить остановки поручила глава администрации Симферополя Елена Проценко. Новосозданную рабочую группу возглавил замглавы администрации Анатолий Русин, в состав вошли представители подразделений администрации, комитета Госсовета по имущественным и земельным отношениям, Госкомрегистра, а также симферопольские депутаты.

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