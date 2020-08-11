В Симферополе построят две вертолетные площадки

На территории Крыма планируется построить 20 вертолетных площадок. Две из них появятся в Симферополе.

Соответствующая информация есть в распоряжении главы РК Сергея Аксенова, опубликованном на портале крымского правительства.

Распоряжением определен единственный исполнитель, который подготовит проектную документацию по каждому объекту. Таким стало ООО «Максимум» (судя по указанным в документе реквизитам, это симферопольская фирма, зарегистрированная в октябре 2014 года, с уставным капиталом в 50 тысяч рублей). За каждый из 20 проектов строительства вертолетной площадки компания получит 3,5 млн рублей.

Контракты с исполнителем будут заключены на срок до 31 декабря 2020 года. При этом к выполнению работ запрещено привлекать субподрядчиков.

В Симферополе вертолетные площадки планируется построить на ул. Гагарина и ул. 60 лет Октября. Также объекты появятся в городах Бахчисарай, Евпатория, Саки, Феодосия, Судак, Красноперекопск, Армянск, Керчь, Старый Крым, пгт. Ленино, Раздольное, Первомайское, Черноморское, Советский, Кировское, а также в селах Плодовое и Восход.

О целях строительства вертолетных площадок в документе не сообщается. Однако ранее в СМИ прошла информация о том, что их планирует оборудовать Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой помощи для санитарной авиации. Площадки появятся возле больниц, предварительный срок окончания строительства - до конца 2021 года.

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