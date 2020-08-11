В Севастополе пять новых случаев COVID-19

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По состоянию на утро 11 августа в Севастополе было зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.

По их данным, один из заболевших приехал в Севастополь из другого региона на заработки, второй – отдыхать. Еще трое новых пациентов – местные жители, двое из них контактировали с заразившимися ранее, где именно заболел третий, пока неизвестно, источник заражения устанавливается.

Кроме того, еще шесть человек были выписаны из больниц после выздоровления.

«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 391 человек. В настоящий момент в стационарах находится 51 человек. Выздоровело 318 человек, 11 человек умерло», - уточнили в пресс-службе правительства.

Как сообщалось ранее, в республике Крым за сутки 40 новых зараженных, всего с начала пандемии – 1557 случаев COVID-19.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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