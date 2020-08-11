Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Подсчитана доля подхвативших коронавирус на отдыхе россиян ● Коронавирус в Крыму стремительно распространяется, за сутки еще 40 заражений ● Медикам Севастополя задержали «президентские» выплаты за коронавирус ● Ученые прогнозируют более разрушительное течение коронавируса ● В России число умерших пациентов с COVID-19 превысило 15 тысяч
В Севастополе пять новых случаев COVID-19
фото © pravda.com.ua
По состоянию на утро 11 августа в Севастополе было зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.
По их данным, один из заболевших приехал в Севастополь из другого региона на заработки, второй – отдыхать. Еще трое новых пациентов – местные жители, двое из них контактировали с заразившимися ранее, где именно заболел третий, пока неизвестно, источник заражения устанавливается.
Кроме того, еще шесть человек были выписаны из больниц после выздоровления.
«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 391 человек. В настоящий момент в стационарах находится 51 человек. Выздоровело 318 человек, 11 человек умерло», - уточнили в пресс-службе правительства.
Как сообщалось ранее, в республике Крым за сутки 40 новых зараженных, всего с начала пандемии – 1557 случаев COVID-19.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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