Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +29
море +25

Коронавирус в Крыму

В Севастополе пять новых случаев COVID-19

В Севастополе пять новых случаев COVID-19

фото © pravda.com.ua

По состоянию на утро 11 августа в Севастополе было зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.

 По их данным, один из заболевших приехал в Севастополь из другого региона на заработки, второй – отдыхать. Еще трое новых пациентов – местные жители, двое из них контактировали с заразившимися ранее, где именно заболел третий, пока неизвестно, источник заражения устанавливается.

Кроме того, еще шесть человек были выписаны из больниц после выздоровления.

«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 391 человек. В настоящий момент в стационарах находится 51 человек. Выздоровело 318 человек, 11 человек умерло», - уточнили в пресс-службе правительства.

Как сообщалось ранее, в республике Крым за сутки 40 новых зараженных, всего с начала пандемии – 1557 случаев COVID-19.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Медикам Севастополя задержали «президентские» выплаты за коронавирус. Решить проблему севастопольских борцов с инфекцией обещают в ближайшее время.

Ученые прогнозируют более разрушительное течение коронавируса. Эксперты прогнозируют осенью сочетание нескольких вирусов, что осложнит течение коронавируса.

В России число умерших пациентов с COVID-19 превысило 15 тысяч. За последние сутки в России выявили 5118 новых случаев коронавирусной инфекции.

Российский мэр опасается завоза в свой город коронавируса из Крыма. Наиль Магдеев: Вернувшиеся из Крыма могут ухудшить ковид-обстановку в Челнах.

Водный кризис
Становится уже привычным: жители нескольких крымских городов останутся без воды

Становится уже привычным: жители нескольких крымских городов останутся без воды

Жители нескольких крымских городов останутся без воды во вторник из-за ремонтных работ, сообщает ГУП РК «Вода Крыма».

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Предприниматели требует отставки главы Феодосии

Предприниматели требует отставки главы Феодосии видео

В Феодосии группа предпринимателей выражает недоверие администрации города и требует отставки ее главы Сергея Бовтуненко.

Происшествия
Три человека погибли и один пострадал в ДТП в Симферополе

Три человека погибли и один пострадал в ДТП в Симферополе

Три человека погибли и один пострадал в результате столкновения двух автомобилей на объездной дороге Дубки – Левадки.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации