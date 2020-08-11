В Севастополе будут выдавать сертификаты на жилье

Сертификат можно будет использовать при строительстве собственного дома.

Чиновники Севастополя продлили право на единовременную помощь тем, кто по разным причинам не успел потратить деньги на приобретение собственности. Такое решение уже согласовано с министерством строительства, сообщает «Первый Севастопольский».

«Люди, которые получили сертификат в соответствии с законодательством и фактически не успели – по разным причинам – оформляли кредит, не могли найти вовремя квартиру, затянулась сделка с оформлением квартиры – и тогда не успели его фактически реализовать. По существующей нормативке не было возможности использовать его за пределами срока действия, поэтому такие изменения мы вносим», – заявил заместитель губернатора Севастополя Денис Солодовников.

Чиновники своим решением также расширили способы реализации сертификата — теперь его можно использовать и для оплаты строительства дома. Ранее благодаря единовременной помощи разрешали только купить квартиру. По подсчетам департамента капитального строительства, в повторном свидетельстве нуждаются 35 севастопольских семей.

В тексте использованы материалы: Форпост

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