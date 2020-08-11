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В Крыму заговорили об отмене Koktebel Jazz Party
В Крыму появились слухи о том, что в рамках борьбы с коронавирусом международный Koktebel Jazz Party, запланированный на 21-23 августа в Коктебеле, может быть отменен.
«Планируем фестиваль. Мы готовы выполнить рекомендации Роспотребнадзора. Есть такой формат, когда для международных мероприятий предоставляются специальные условия, которые мы выполним», — рассказал основатель фестиваля Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев.
По его словам, сейчас организаторы ждут требования Роспотребнадзора. При этом он уверяет, что на мероприятии будет соблюдена социальная дистанция, будут маски, а также санитайзеры.
«Это будет мероприятие особого эпидемиологического режима, мы выполним все меры», — заключил Киселев.
Отметим, слухи об отмене Koktebel Jazz Party после того, как администрация Феодосии не согласовала проведение митинга местным предпринимателям, опираясь на действие режима повышенной готовности на территории Крыма. Местные общественники предположили, что и фестиваль тоже будет отменен. с возможным «табу» на проведение фестиваля.
«Заместитель главы администрации Алексеенко сообщил, что на территории Феодосийского района запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных», — заявил крымский активист Александр Талипов.
В тексте использованы материалы: Форпост
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