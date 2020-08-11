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Упала в ванной: муж Легкоступовой рассказал правду о состоянии певицы

15:30 вторник, 11 августа 2020
Упала в ванной: муж Легкоступовой рассказал правду о состоянии певицы

фото © Россия 1

Муж эстрадной певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов опроверг информацию о ее тяжелом состоянии и заверил, что звезда просто «упала в ванной».

Такое заявление Фирсов сделал в комментарии «Starhit».

Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что экс-начальницу отдела по вопросам культуры администрации Феодосии и певицу Валентину Легкоступову госпитализировали в тяжелом состоянии. Как сообщает издание, за несколько дней до госпитализации 54-летнюю певицу поместили в наркологическую клинику.

По словам Фирсова, Легкоступова упала в ванной и получила травму головы.

«Два дня она была дома, с ней все было хорошо. Но на третий день почувствовала ухудшение. Тогда мы увезли ее в больницу, а в какую - не скажу во избежание ажиотажа. Сейчас она в сознании, через пару дней должны выписать. Не знаю, кому понадобилось распускать слухи о коме Вали! Какой-то черный пиар! Не надо так пугать людей!», - возмутился супруг певицы.

Ранее сообщалось, что в начале июля 54-летняя Легкоступова в третий раз вышла замуж. Ее супругом стал яхтсмен Юрий Фирсов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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