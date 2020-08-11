Происшествия
Туристка из Москвы застряла в кустах ежевики в Крыму, ее спасли сотрудники МЧС
Команда спасателей в Судаке вытащила из куста дикой ежевики упавшую туда женщину.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.
«Вчера в 11:30 в службу спасения поступило сообщение, что в Судаке женщина упала в дикорастущий куст ежевики. Самостоятельно выбраться не может. Необходима помощь спасателей», – сообщили в МЧС.
На место выехала дежурная смена отряда «Крым-Спас» в составе четырех человек. Уже по прибытию стало известно, что женщина, жительница Москвы, собирала ежевику, по неосторожности оступилась и упала в куст.
Спасатели секатором обрезали ветки и с помощью лестницы аккуратно достали женщину из куста. В медицинской помощи она не нуждалась.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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