Туристка из Москвы застряла в кустах ежевики в Крыму, ее спасли сотрудники МЧС

Команда спасателей в Судаке вытащила из куста дикой ежевики упавшую туда женщину.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

«Вчера в 11:30 в службу спасения поступило сообщение, что в Судаке женщина упала в дикорастущий куст ежевики. Самостоятельно выбраться не может. Необходима помощь спасателей», – сообщили в МЧС.

На место выехала дежурная смена отряда «Крым-Спас» в составе четырех человек. Уже по прибытию стало известно, что женщина, жительница Москвы, собирала ежевику, по неосторожности оступилась и упала в куст.

Спасатели секатором обрезали ветки и с помощью лестницы аккуратно достали женщину из куста. В медицинской помощи она не нуждалась.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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