Происшествия
Труп севастопольца в краснодарской машине обнаружили в Липецке
Вечером 10 августа в Липецке на парковке у гипермаркета в припаркованной машине прохожие обнаружили труп, сообщают местные социальные сети.
Позднее в СМИ появилось уточнение, что 44-летний севастополец был обнаружен в синем «99-м» ВАЗе с краснодарскими номерами К318СО23. Предварительно признаков насильственной смерти не обнаружено. УМВД по Липецку проводит проверку обстоятельств произошедшего.
Как сообщалось, в ноябре прошлого года у железной дороги под Севастополем произошел другой эпизод. Был обнаружен труп мужчины, который свалился со скалы и угодил прямо в водосток.
В тексте использованы материалы: Форпост
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