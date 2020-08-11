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Происшествия

Труп севастопольца в краснодарской машине обнаружили в Липецке

12:12 вторник, 11 августа 2020

Вечером 10 августа в Липецке на парковке у гипермаркета в припаркованной машине прохожие обнаружили труп, сообщают местные социальные сети.

Позднее в СМИ появилось уточнение, что 44-летний севастополец был обнаружен в синем «99-м» ВАЗе с краснодарскими номерами К318СО23. Предварительно признаков насильственной смерти не обнаружено. УМВД по Липецку проводит проверку обстоятельств произошедшего.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года у железной дороги под Севастополем произошел другой эпизод. Был обнаружен труп мужчины, который свалился со скалы и угодил прямо в водосток.

В тексте использованы материалы: Форпост

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