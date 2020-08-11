Три человека погибли и один пострадал в ДТП в Симферополе

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Три человека погибли и один пострадал в результате столкновения двух автомобилей на объездной дороге Дубки – Левадки.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Около полуночи на автодороге Мирное – Дубки – Левадки произошло ДТП с участием автомобилей Chrysler и Daewoo. По предварительным данным, водитель Chrysler, двигаясь со стороны Евпаторийского шоссе, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Daewoo, – сообщили в МВД. – В результате ДТП погибли водитель Chrysler, водитель и пассажир Daewoo. Еще один пассажир Daewoo получил телесные повреждения. В настоящее время движение на этом участке дороги не ограничено. По факту ДТП проводится проверка».

На месте ДТП работали сотрудники МЧС, ГИБДД и «скорой помощи». Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым, сообщение об аварии поступило в 23:32. «Пострадавший пассажир Daewoo Lanos передан сотрудникам скорой медицинской помощи, после чего госпитализирован в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6. Диагноз устанавливается», – сообщили в МЧС.

Спасатели отключили аккумуляторные батареи автомобилей, убрали обломков автомобилей с проезжей части и обеспечили пожарную безопасность на месте происшествия.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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