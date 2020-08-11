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Происшествия

Тюлень пропал: в Геленджике отрицают передачу млекопитающего из Крыма

16:36 вторник, 11 августа 2020

Местонахождение краснокнижного тюленя по кличке Маэстро из крымского парка «Тайган», о судьбе которого уже несколько лет беспокоятся защитники животных, не известно.

В Архипо-Осиповском дельфинарии Геленджика отрицают передачу млекопитающего.

Ранее владелец парка львов Олег Зубков, где несколько лет обитал «Маэстро», сообщил, что животное переехало на постоянное проживание в Архипо-Осиповский дельфинарий в Геленджике. По его словам, тюлень был передан в начале августа со всеми соответствующими документы. Свое решение он объяснил «массовой критикой так называемых зоозащитников» и нехваткой воды для животного из-за засухи. 

«Нам ничего не передавали, это ложная информация», - заявили агентству в администрации дельфинария, о котором говорил Олег Зубков.

Можно предположить, что владелец крымских зоопарков перепутал названия дельфинариев, так как в Геленджике их два. Однако в ЗАО «Геленджикский дельфинарий» также не смогли подтвердить данные о том, что передача состоялась.

Впервые о ненадлежащих условиях содержания «Маэстро» зоозащитники заявили в 2018 году. В Сети начали появляться фото, где млекопитающее плавает то в пенной, то в зеленой воде, а на его глазах - бельма. Животное проживало в парке «Тайган» с 2014 года, куда его перевезли из калининградского зоопарка вместе с двумя сородичами. Однако в течение нескольких лет двое других тюленей из «Тайгана» исчезли. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Зубков хочет через суд возместить убытки из-за закрытия «Тайгана». Суд в России отменил решение о закрытии сафари-парка «Тайган». Зубков готовит новый иск по ущербу.

Адвокат высказался по поводу апелляции на приговор Зубкову. Владелец сафари-парка «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олег Зубков примет решение по поводу обжалования приговора Белогорского райсуда после консультаций со своим адвокатом.

Суд в Крыму вынес приговор владельцу парка «Тайган». Владелец парка львов «Тайган» заплатит штраф в размере 400 тысяч рублей.

Дело укушенной туристки в «Тайгане»: Зубков ожидает вынесение приговора 14 июля. Белогорский районный суд 14 июля намерен вынести приговор по делу укушенной львом в сафари-парке «Тайган» туристки Ольги Соломиной владельцу парка Олегу Зубкову.

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