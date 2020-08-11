Становится уже привычным: жители нескольких крымских городов останутся без воды

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Жители нескольких крымских городов останутся без воды во вторник из-за ремонтных работ, сообщает ГУП РК «Вода Крыма».

С 00:00 до 17:00 воды не будет в Симферополе в микрорайоне Фонтаны. В этом же время воды не будет в Красногвардейском районе в селе Восход и в Красноперекопске. Там без водоснабжения останутся жители улицы Гоголя и восьмого микрорайона.

В Керчи с 08:00 до 20:00 водоснабжение будет подаваться с перебоями и пониженным давлением из-за ремонта на водно-насосной станции «Аджимушкайская». С графиком подвоза воды можно ознакомиться на сайте предприятия.

С 9:30 до 16:00 воду отключат в Алуште по улице Красноармейская, Коллективная, Лесная и в переулке Коллективном.

Ранее под Симферополем торжественно запустили 15 линий водопровода, проложенного силами Министерства обороны для нужд города.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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