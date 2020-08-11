Происшествия
Спасал тонувшего и сам чуть не утонул: в Алуште достали из воды двоих
На Южном берегу Крыма сотрудникам МЧС пришлось доставать из моря двух мужчин, которые не могли выбраться на берег.
Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ведомства.
Как пояснили в службе, около двух часов дня поступил вызов о том, что возле аварийного причала в Алуште двое мужчин не могут выбраться из воды, потому что отсутствует выход на пристань. Дежурная смена Алуштинского отряда «КРЫМ-СПАС», прибыв на место происшествия, установила раздвижную трехколенную лестницу на нижнюю платформу причала и помогла мужчинам подняться на безопасный участок.
Выяснилось, что в воде изначально оказался один местный житель, который из-за шторма и состояния алкогольного опьянения не мог выплыть к берегу. К нему на помощь пришел очевидец: прыгнув в воду, мужчина вытащил тонувшего на нижнюю часть причала.
После спасения подвыпившего пострадавшего передали сотрудникам «скорой» помощи.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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