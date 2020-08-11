СК возбудил дело на чиновников Евпатории за служебный подлог

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении чиновников Евпатории по подозрению в совершении служебного подлога.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления СК России по Крыму и Севастополю. Поводом для разбирательства стало предоставление детям-сиротам некачественного жилья.

«Должностные лица администрации города Евпатории внесли заведомо ложные сведения в заключение о проверке (экспертизе) квартиры, приобретаемой для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, относительно пригодности квартиры для проживания и ее соответствия условиям муниципального контракта», – сообщили в СК.

В результате этих действий в феврале текущего года на основании ложного заключения женщине была предоставлена квартира, непригодная для проживания, уточнили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

«По результатам рассмотрения направленных прокурором материалов органом предварительного расследования возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 292 УК РФ, – отметили в прокуратуре. – Ход и результаты предварительного расследования находятся на контроле в прокуратуре города».

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на получение доказательств по уголовному делу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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