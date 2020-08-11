Россиянина будут судить за мошенничество с недвижимостью в Ялте

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Полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Владимирской области, который обвиняется в покушении на мошенничество с элитной недвижимостью на сумму около 50 млн рублей.

Об этом сообщили в управлении МВД по Ялте.

«Во время допроса обвиняемый признал свою вину в полном объеме и написал явку с повинной, – говорится в сообщении. – Фигуранту предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время уголовное дело передано в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу».

По данным следствия, мужчина пытался приобрести апартаменты и два парковочных места в одном из элитных жилых комплексов в пригороде Ялты. Во время оформления сделки злоумышленник убедил продавца подписать все документы, включая соглашение с прописанным пунктом об уже произведенной оплате, и пообещал заплатить в кратчайшие сроки, но обязательств не выполнил.

«В последующем выяснилось, что, находясь в офисе фирмы-застройщика в Москве, злоумышленник воспользовался тем, что менеджер и руководитель организации отвлеклись, выкрал со стола подписанные оригиналы дополнительных соглашений к договорам купли-продажи недвижимости, в которых стороны подтверждают, что покупатель произвел оплату, но без даты составления, – добавили в МВД. – Имея на руках все необходимые бумаги для приобретения права на чужое имущество, в которые были кустарным способом внесены изменения, мужчина незамедлительно занялся регистрацией перехода апартаментов и двух парковочных мест на свое имя».

В ведомстве отметили, что мужчине не удалось осуществить задуманное, поскольку ему отказали в регистрации из-за отсутствия полного пакета документов, включающего банковские квитанции. После этого мужчина подал в суд, где в исковых требованиях ему также отказали. После этого он был задержан полицейскими.

В МВД отметили, что мужчине инкриминируют совершение преступления по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ – покушение на мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Злоумышленнику грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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